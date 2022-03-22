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Дренажные насосы
Дренажные насосы
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НОВИНКА! Водонагреватель Thermex FIRST 50 V
НОВИНКА! Водонагреватель Thermex FIRST 50 V
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Инновационный пеллетный котёл BIODOM
Инновационный пеллетный котёл BIODOM
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Водосчетчики ITELMA
Водосчетчики ITELMA
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Краны шаровые с американкой 1/2"-1 1/4 VALTEC
от 713 ₽
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Гофра Ани 1 1/2"х40/50 80см (К 106) L min 410 max 800 (мм.)
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Кран шаровой 1/2" ГШ бабочка VALTEC
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Смесительдля кухни с гайкой, белый/хром HB73505-8
4 393 ₽
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Смеситель для кухни RUSANT PC-К 335-06 Белый (излив гибкий, силиконовый, картридж 40см) (без подводк
3 458 ₽
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Система инсталляции для унитаза Grohe RAPID SL
28 100 ₽
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Фильтры механической очистки Itap (PN 20)
от 558 ₽
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Картридж Aquapost Maraton-C SL 10
816 ₽
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Система обратного осмоса Гейзер Престиж
15 360 ₽
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Водосчетчик ЭкоНом Ду 15, L-80 мм (универсальный, БЕЗ сгонов)
849 ₽
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Комплект DECO (спускной клапан с одинарным сливом, наполнит. клапан с нижней подв., 1\2, пластик)
от 1 095 ₽
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Интернет-магазин сантехники

Ванная комната — это то место, где мы готовимся к новому дню и расслабляемся в его завершении. А значит всё в ней должно быть идеальным: не только красивым, но и качественным. Как сделать эту комнату комфортной?

Для начала стоит заглянуть в интернет-магазин сантехники и выбрать действительно хорошее оборудование. Также важно не нарушать правила эргономики: соблюдение её норм сделает комнату удобной и безопасной. Если вы думаете о том, где же лучше всего купить сантехнику в Томске, то мы знаем, что вам посоветовать.

Сеть магазинов сантехники «Водяной» — это большой выбор товаров от надёжных производителей для обустройства ванной комнаты вашей мечты. Всегда в наличии: ванны, душевые кабины, унитазы, водонагреватели и полотенцесушители, а также смесители, насосы и различная арматура. Определиться с выбором сантехники вам помогут не только наши консультанты, но и полезные видео на сайте интернет-магазина. А продуманная система скидок, бесплатная доставка и специальные условия для пенсионеров и новосёлов позволят вам совершать полезные покупки с приятными бонусами.

«Водяной» — мы знаем всё о сантехнике!

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  • Ванна акриловая Ravak Classic 14 000 Р